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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.02.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Beyoğlu’ndaki yangında can pazarı yaşandı

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İstanbul Beyoğlu Sütlüce Mahallesi’nde 4 katlı bir apartmanın doğal gaz sisteminde önce patlama daha sonra da yangın meydana geldi. Bir anda tüm apartmanı kaplayan duman nedeniyle can pazarı yaşandı. Dairelerde mahsur kalan 8 çocuk ve aileleri, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

4 katlı bir apartmanın bodrum katında saat 09.45 sıralarında patlama sesi geldi. Doğal gaz hattında yaşandığı belirtilen patlamanın ardından yangın çıktı. Bodrum katta başlayan yangın nedeniyle binada bulunan tüm daireleri bir anda duman kapladı.

Yangını ihbar alan itfaiye ekipleri olay yerine dar sokaklardan ulaşmaya çalıştı. Bazı sokakların köşelerine park edilen araçlar nedeniyle bazı itfaiye araçları farklı güzergahlardan apartmana ulaşmaya çalıştı. Bu sırada dairelerde mahsur kalan vatandaşlar da pencerelere çıkarak dumandan etkilenmemeye çalıştı.

Önce çocuklar kurtarıldı

Binada çok sayıda kişinin mahsur kalması nedeniyle olay yerinde sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye bir yandan bodrum kattaki yangını söndürmeye çalışırken diğer yandan da binada mahsur kalanları merdiven aracıyla kurtarmaya başladı. Can pazarının yaşandığı yangında itfaiye erleri, dairelerin pencerelerine uzatılan merdiven aracıyla önce binada bulunan çocukları kurtardı.

Yaşadıkları olay nedeniyle korkudan ağlayan bazı çocukları itfaiye erleri sakinleştirdi. Binada bulunan çocukların tamamını kurtaran itfaiye erleri daha sonra yetişkinleri de bulundukları dairelerden çıkardı. Kurtarılan çocuk ve yetişkinlere sağlık ekipleri ilk müdahaleyi sokakta hazır bulunan ambulanslarda yaptı.

“Üstümü giyinene kadar içerisi duman doldu”

Yangın başladığı sırada evinde 4 çocuk bulunan Rahmi Aydan isimli vatandaş yaşadıklarını anlattı. Binayı saran duman nedeniyle evden çıkamadıklarını ifade eden Aydan, “Bir patlama oldu, biz uyandık 'yangın var' dediler. Üstümü giyinene kadar içerisi duman doldu. Zaten sonra çıkamadık dışarı. Aşağıda herhalde patlama olmuş lastikler tutuşmuş. Biz evde 6 kişiydik, itfaiye kurtardı bizi” dedi.

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