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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.07.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Beyoğlu'ndaki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

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Beyoğlu'ndaki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

BEYOĞLU'nda 29 yaşındaki gencin sokak ortasında göğsünden ve sırtından 7 kez tornavida saplanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Laf atma kavgası olduğu belirlenen olaya ilişkin yakalanan 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde dün saat 07.00 sıralarında semtteki bir sokakta faaliyet gösteren otoparkın önünde meydana gelmişti. Otoparkın önünde bekleyen 29 yaşındaki Emrah Çakmak sokağa gelen şahıslarla tartışmaya başlamış, tartışmanın sonunda Çakmak göğsünden ve sırtından 7 kez tornavida saplanarak öldürülmüştü. Polis ekipleri dehşet veren olayla ilgili çalışma başlattı. 

Yapılan çalışmalarda sokakta ve çevresinde bulunan bütün kameralar izlendi. Olay anını gören bir kamera görüntüsüne ulaşan ekipler şüphelilerin kimliğini belirledi. Polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen Burhan I. (30), Damla B. (19), Ercüment Ş. (41) ve Tayfur Ş.’yi (30) Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesindeki bir adreste yakaladı. Çakmak’ı tornavidayla öldüren kişinin ise Ercüment Ş. olduğu tespit edildi. 

Şüphelilerden Burhan I.’nın uyuşturucu kullanma, mala zarar verme, tehdit ve kaçakçılık suçlarından, Ercüment Ş.’nin hırsızlık, dolandırıcılık ve mala zara verme suçlarından, Tayfur Ş.’nin ise uyuşturucu kullanma suçundan arama kaydı olduğu ortaya çıktı. Yaşanan kavganın ise laf atma sebebi ile gerçekleştiği belirlendi. 

Dehşet veren olay kameralara yansıdı. Görüntülerde, tartışma anları ve Çakmak’ın tornavida ile öldürüldüğü anlar saniye saniye yer alıyor. 

 

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