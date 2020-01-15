MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeyoğlu'ndaki HDP binası önünde hareketli dakikalar
GeriGündem Beyoğlu'ndaki HDP binası önünde hareketli dakikalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 15.01.2020 - 15:36,Son Güncelleme:/

Beyoğlu'ndaki HDP binası önünde hareketli dakikalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beyoğlu'ndaki HDP binası önünde hareketli dakikalar

Beyoğlu Kalyoncukulluğu Caddesi üzerinde bulunan HDP İstanbul İl Başkanlığı önüne gelen bir kişi havaya 7 el ateş etti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

HDP İstannbul İl Başkanlığı binası önüne gelen 1 kişi 7 el havaya ateş etti. Olayın gerçekleştiği yerin yakınında bulunan Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü binasındaki polis ekipleri hemen duruma müdahale etti. Şüpheli Ö.H.S. silahla birlikte yakalanarak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan silahın ruhsatsız olduğu belirlendi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle