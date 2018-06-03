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    Beyoğlu'nda yangın... Mahsur kalanlar kurtarıldı

    Ersan SAN-Hakan KAYA-İSTANBUL (DHA)
    03.06.2018 - 15:29 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Beyoğlu'nda bir çanta atölyesinde çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

    Beyoğlu, Hüseyin Ağa Mahallesi Kireçhane Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çanta atölyesinde çıkan yangın nedeniyle iş yeri içerisinde yoğun duman oluştu. Duman nedeniyle binada bulunanlar içerde mahsur kaldı.

    BÜYÜK PANİK YAŞANDI

    Mahalle sakinleri durumu itfaiye ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın nedeniyle mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek mahsur kalanları dışarı çıkardı.

    Çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: istanbul , gündem
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