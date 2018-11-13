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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Oğuzcan YAZAR - İHA
13.11.2018 - 18:30, Son Güncelleme:

Beyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta memuru bıçaklandı

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Beyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta memuru bıçaklandı

İstanbul Beyoğlu’nda ‘yol verme’ meselesi yüzünden çıkan kavgada bir zabıta memuru bıçaklanarak yaralandı. Olaydan yarım saat sonra aynı bölgede ikinci bir ‘yol verme’ tartışması çıkarken, iki kavga da kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Halıcıoğlu Kavşağı’nda saat 17.30 sıralarında Haliç Köprüsü’nden çıkarak Halıcıoğlu’na dönüş yapan iki sürücü arasından ‘yol verme’ nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücülerden biri yanında bulundurduğu bıçağı çıkararak diğer sürücüyü sırtından bıçakladı. Tartıştığı kişiyi bıçaklayan sürücü daha sonra otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Bıçaklanan sürücü ise olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN KAPAMA NOKTALARI OLUŞTURULDU

Bıçaklanarak hastaneye kaldırılan kişinin zabıta memuru olduğu öğrenildi. Tedavisi süren yaralı memurun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla ekipler harekete geçti. Trafik polisleri şüpheli sürücü ve otomobilinin yakalanması amacıyla kapama noktaları oluşturdu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Zabıta memurunun bıçaklanmasının ardından yaşanan panik bir vatandaşa ait kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde yaralı memurun sırtını tutarak yere yığıldığı görülüyor.

YARIM SAAT ARAYLA İKİNCİ ‘YOL VERME’ TARTIŞMASI

Zabıta memurunun bıçaklanmasıyla sonuçlanan kavgadan sadece yarım saat sonra aynı bölgede ikinci bir ‘yol verme’ tartışması kameralara yansıdı. İki sürücü arasında yine ‘yol verme’ sebebiyle tartışma çıktı. Bu kez sürücülerin sağduyusuyla tartışma büyümeden sona erdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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