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    Beyoğlu'nda şaşkına çeviren olay... Otomobille merdivenlerden inmeye çalışınca...

    Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)
    21.02.2018 - 12:44 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beyoğlu'nda çıkmaz sokağa giren sürücü, yol sonundaki merdivenlerden de otomobiliyle inmeye çalıştı. Ancak araç merdivenlerde asılı kaldı. Sabah saatlerinde işe gitmek için bu yolu kullananlar aracı ve içinde uyuyakalan sürücüyü fark etti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücüyü polis uyandırdı.

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    • Otomobille merdivenlerden inmeye çalışınca asılı kaldı
    • Otomobille merdivenlerden inmeye çalışınca asılı kaldı
    • Otomobille merdivenlerden inmeye çalışınca asılı kaldı
    • Otomobille merdivenlerden inmeye çalışınca asılı kaldı

    Olay İstiklal Caddesi, Çapanoğlu Sokak'ta meydana geldi. Sürücü Erkan K., sabah saatlerinde otomobiliyle çıkmaz sokağa girdi. Erkan K., sokağın sonundaki merdivenlerde de ilerlemeye çalışınca araç merdivenlerde asılı kaldı.

    SÜRÜCÜ ARAÇTA UYUYA KALDI

    Aracını kurtarmaya çalışan sürücü bunu başaramayınca direksiyon başında uyuyakaldı. İşe gitmek için bu yolu kullananlar merdivenlerdeki aracı ve içinde uyuyan sürücüyü görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri uyuyakalan sürücüyü uyandırdı. Alkollü olduğu belirtilen sürücünün üzeri arandı. Aracın çıkarılması için de olay yerine çekici çağrıldı.

    Beyoğlunda şaşkına çeviren olay... Otomobille merdivenlerden inmeye çalışınca...ÇEVREDEKİ İŞÇİLER ARACI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

    Çekicinin gecikmesi üzerine sürücü, direksiyona sokaktan geçen bir kişiyi geçirerek otomobilini kurtarmaya çalıştı. Bir süre uğraşmasına rağmen otomobili kurtaramayan sürücünün yardımına çevredeki işçiler yetişti. İşçiler el birliğiyle ön kısmını kaldırdıkları aracı asılı kaldığı yerden kurtardı. Sürücü Erkan K. daha sonra otomobiline binerek uzaklaştı.

    Beyoğlunda şaşkına çeviren olay... Otomobille merdivenlerden inmeye çalışınca...

    Etiketler: Beyoğlu , çıkmaz sokak , İstiklal Caddesi , son dakika
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