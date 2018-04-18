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    Beyoğlu’nda rakip iki çeteye operasyon: 27 gözaltı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    18.04.2018 - 09:24 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beyoğlu’nda bir kahvehanenin taranarak 7 kişinin yaralandığı olayla ilgili İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri iki gruba operasyon düzenledi. İki gruptan 27 kişi yakalandı.

    Beyoğlu’nda rakip iki çeteye operasyon: 27 gözaltıFetihtepe Mahallesi, Tepeüstü Sokak’ta bulunan bir kahvehaneye 31 Mart 2018 akşamı saat 22.00 sıralarında 2 kişi tarafından ateş açılmıştı. Saldırıda Ahmet K. (58), Mehmet D. (36), Ramazan K.(13), Emre K.(16), Erkan E.(33) Faik O. ve bir kişi daha yaralanmıştı. 

    Altı ay önce faaliyete geçen Tatar Çayevi adlı kahvehaneye daha önce de 2 kez saldırı düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili araştırma başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede rant kavgası yapan iki gruba ulaştı.

    Yapılan tespitlerin ardından iki gruba sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. H.Y.’nin elebaşılığını yaptığı çeteye yönelik 26 adres basıldı. 13 kişi yakalanırken çetenin Beyoğlu’nda 7 eylemi aydınlatıldı.

    Ekipler, B.Y.’nin elebaşılığını yaptığı çeteye yönelik 20 kişiyi yakalamak için 29 adresi bastı. 14 kişi yakalandı. Çetenin bölgede 13 olay gerçekleştirdiği belirlendi. Her iki çete üyesi 12 kişinin arandığı bildirildi.

    Beyoğlu’nda rakip iki çeteye operasyon: 27 gözaltı

     

     

    Etiketler: NoMobil , operasyon , gündem
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