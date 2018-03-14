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    Beyoğlu'nda polis müdahalesi: 6 gözaltı

    Zeki GÜNAL-Can EROK/İSTANBUL, (DHA)
    14.03.2018 - 13:57 | Son Güncelleme:

    Silivri Cezaevi'ne yürümek isteyen gruba polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı

    BEYOĞLU’nda İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde toplanan 6 kişilik grup cezaevlerinde tek tip elbise uygulamasını protesto etti.

    "Suçlu değil devrimciyiz. Tek tip elbise giymeyeceğiz" yazılı pankart açıp slogan atan grup bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından Silivri Cezaevi'ne yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.

    Yürüyüşün yasal olmadığını söyleyen polis ile eylemciler arasında tartışma yaşandı. Yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen gruba polis müdahale etti.

    Kısa süreli yaşanan arbede sonucunda 6 eylemci gözaltına alınarak çevik kuvvet aracına alındı. Gözaltına alınan eylemciler emniyete götürüldü.

    Etiketler: tek tip elbise protestosu , silivri cezaevi , polis müdahalesi , gündem
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