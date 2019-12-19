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Gündem
Ruken KADIOĞLU/ DHA
19.12.2019 - 12:06, Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda korkunç olayda 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

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Beyoğlu'nda korkunç olayda 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Beyoğlu'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada sanık Özkan Elmas "kasten öldürme" suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "kasten öldürmeye teşebbüs", " mala zarar verme" "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlamalarından toplamda 40 yıl hapis cezası aldı. Sanık Yusuf Elmas ise suçlamalardan beraat etti.

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