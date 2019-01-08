Beyoğlu'nda korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeyoğlu'nda korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi
GeriGündem Beyoğlu'nda korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
08.01.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beyoğlu'nda korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

BEYOĞLU’nda yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı. Kazada metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay Beyoğlu’nda dün saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 BRB 457 plakalı otomobili kullanan Kenan Şenol, Şişli istikametine seyir halindeyken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan İran uyruklu Mohammed Alimoradi’ye çarptı. 

HAVADA TAKLALAR ATARAK METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak metrelerce yolda sürüklenen Alimoradi, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı görerek yaralının yardımına koştu. Kaza yerine duba koyarak önlem alan vatandaşlar daha sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 

VATANDAŞLARDAN "AMBULANS GEÇ GELDİ" İDDİASI 

Otomobilin çarptığı Alimoradi kanlar içerisinde yerde yatarken çağırılan ambulansın geç geldiğini iddia eden bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Kaza yerine gelen ambulansla Alimoradi sedyeye konularak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Aşırı kan kaybeden Alimoradi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan İranlı turist metrelerce sürükleniyor.

"45 DAKİKADIR AMBULANS BEKLİYORUZ"

Yayaya çarpan aracın sürücüsü Kenan Şenol da ambulansın geç geldiğini iddia ederek, "Ben 50-60 ile gidiyordum. Karşıdan vatandaş koşarak aracın önüne atladı. 45 dakikadır ambulans bekliyoruz ambulans daha yeni geldi. Yerde 45 dakikadır canla mücadele ediyordu adam" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Skype’taki tanık anlattı: Hüsnü’yü gördüm

Ünlü iş adamı kavgaya karıştı: 1 ağır yaralı

İddialı dönüş: Rekor oyla kazanacağım

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı