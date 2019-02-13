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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Zeki GÜNAL/İSTANBUL (DHA)
13.02.2019 - 17:19, Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda korku dolu anlar! Manukyan'a ait binada çökme oldu

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İstanbul Beyoğlu'nda Matild Manukyan'a ait eski bir binanın içinde çökme oldu. İki kişinin yoldan geçmesinden 7 saniye sonra çökmenin olması faciayı engelledi. Binanın dış duvarından kopan parçaların yola düşmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • Manukyana ait eski binada çökme
  • Manukyana ait eski binada çökme
  • Manukyana ait eski binada çökme
  • Manukyana ait eski binada çökme
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Hüseyinağa Mahallesi, Küçük Bayram Sokak'ta bulunan ve 2001 yılında hayatını kaybeden Matild Manukyan'a ait eski binanın içinde saat 13.30 sıralarında çökme meydana geldi. İç taraftan çöken binadan kopan bazı parçalar yola düştü. O sırada yolda yürüyen iki kişi geçtikten 7 saniye sonra olay yaşandı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri, çökmenin yaşandığı binanın önüne şerit çekip sokağı kapatarak önlem aldı.

Yan binada esnaf olan Kemal Elmas, "Bina içten çöktü, daha önce de 3-4 defa çökme olmuştu. Bu bina daha önce oteldi. Burayı Matild Manukyan aldı. Ben 55 yıldır buradayım, o aldıktan sonra hiç kullanılmadı, aldığı gibi duruyor. Bina 80-90 yıllık bir bina" diye konuştu.

ÇÖKME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kişi sokakta yürüyor. Kişiler geçtikten 7 saniye sonra iç tarafı çöken binadan yola parçalar düşüyor ve toz duman yükseliyor.

Beyoğlunda korku dolu anlar Manukyana ait binada çökme oldu

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