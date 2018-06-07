BeyoÄŸlu'nda ilginÃ§ olay... AracÄ±yla takla atÄ±p kaÃ§tÄ±

Kaza BeyoÄŸlu'nda gece saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re 34 PP 3943 plakalÄ± aracÄ± kullanan ve ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼, Kumbarahane Caddesi Ã¼zerinde seyir halinde giderken henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek Ã¶nÃ¼nde giden araca Ã§arptÄ±. Otomobil Ã§arpmanÄ±n etkisiyle takla atarak karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen Ã¼Ã§ araca Ã§arparak durdu. Kaza sonrasÄ± Ã§evredeki vatandaÅŸlar bir yandan yardÄ±ma koÅŸarken diÄŸer yandan da durumu polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans sevk edildi.

KAÃ‡TIÄžI TESPÄ°T EDÄ°LDÄ°

Olay yerine gelen polis ekipleri Ã§evrede Ã¶nlem alÄ±rken, saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri de kazadan yara almadan kurtulan diÄŸer araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri ile ilgilendi. Ä°tfaiye ekipleri de kazaya karÄ±ÅŸan otomobillerde bir sÃ¼re incelemelerde bulundu. Polis ekipleri kazaya karÄ±ÅŸan otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n olay sonrasÄ± kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Polis ekipleri sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Kaza sonrasÄ± Kumbarahane Caddesi bir sÃ¼re araÃ§ geÃ§iÅŸine kapalÄ± kaldÄ±. Kazaya karÄ±ÅŸan otomobiller Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla olay yerinden kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Belediye ekipleri yolda temizleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±ktan sonra kapalÄ± olan cadde araÃ§ geÃ§iÅŸine aÃ§Ä±ldÄ±.Â