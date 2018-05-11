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    İstanbul'un göbeğinde ibretlik görüntüler: 'Bu ceset değil'

    Hürriyet Haber
    11.05.2018 - 13:00 | Son Güncelleme:

    Beyoğlu'nda sokakta yaşayan 4 gencin uyuşturucu madde kullandıktan sonra kendilerinden geçmiş haldeki ibretlik görüntüsüne kimse aldırış etmedi. Bir seyyar satıcı ise, "Bu ceset değil. Yatıyorlar burada. Kimsesiz, gariban bunlar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

    Dolapdere Caddesi Taksim Meydanı tarafında üzeri beyaz örtüyle kaplı, yerde hareketsiz yatan bir kişi, çevredekiler tarafından fark edildi. Bir seyyar satıcı, "Bu ceset değil. Yatıyorlar burada. Kimsesiz, gariban bunlar. Belediye bunları toplayıp bir kampa almıyor. Bunlara sahip çıkılmıyor, evleri yok, sokakta yaşıyorlar" dedi.

    İstanbulun göbeğinde ibretlik görüntüler: Bu ceset değil

    Birkaç saat sonra yine aynı yerde uyuşturucu madde kullanımı sonrası kendinden geçen ve yerde yatan 4 genç görüldü. Bir başkası da aynı yerde uyuşturucu madde hazırlarken görüntülendi. Kamerayı görünce de uzaklaştı. Bu arada kaldırımda yürüyen kişiler bazıları yolunu değiştirirken, çoğu kişi de yerde yatanlara aldırış etmedi, yoluna devam etti.

    İstanbulun göbeğinde ibretlik görüntüler: Bu ceset değil

    Etiketler: uyuşturucu kullanımı , beyoğlu , gündem
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