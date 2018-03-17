Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem >Beyoğlu’nda hareketli dakikalar! Polisin üzerine sürdü…

    Beyoğlu’nda hareketli dakikalar! Polisin üzerine sürdü…

    İSTANBUL (İHA)
    17.03.2018 - 13:58 | Son Güncelleme:

    Beyoğlu’nda “dur” ihtarına uymayan sürücü lüks otomobili polisin üstüne sürdü. Polis memurlarına çarpıp kaçmaya çalışan zanlılar gözaltına alındı.

    Beyoğlu'nda uygulama yapan polis ekiplerinin “dur” ikazında bulunduğu lüks otomobildeki şahıslar, aracı polislerin üstüne sürerek kaçmak istedi. 2 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, zanlılar yaşanan kovalamaca sonrası kıskıvrak yakalandı.

    Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Önleyici Hizmet Şube Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, sabah bulvar üzerinde uygulama başlattı. Özellikle çalıntı olabileceğini düşündükleri lüks otomobillerde arama yapan ekipler, 34 VA 5587 plakalı lüks otomobildeki şahıslara “dur” ikazında bulundu. Ancak otomobildeki şahıslar, aracı polislerin üzerine sürerek kaçmak istedi. Aracın ön camının üzerine düşen polis ile aracın çarpmasıyla yere savrulan polis yaralandı. Şüpheliler araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Olay yerine gelen motorize yunus ekiplerinin havaya ateş açması sonrası şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Elinden hafif yaralı polis memurlarına ise arkadaşları tarafından müdahale edildi.

    Yapılan incelemede aracın torpido gözünde ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Genel incelemede ise alkol şişelerinin olması dikkat çekti. Didik didik arana araç emniyet otoparkına çekilirken, gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezine götürüldü.

    Olayı duyan Mahmut Sezer, “Bu tarafa bir yoğunluk vardı, trafikte durdu. Buraya koşup geldiğimde memur beyin yerde olduğunu gördüm. Uygulama varmış, polisten kaçmak isteyince otomobil üstlerine sürmüş” dedi.

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  

    Beyoğlu’nda hareketli dakikalar Polisin üzerine sürdü…

    Etiketler: beyoğlu , polise çarptı , lüks araç , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri