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    Beyoğlu'nda hareketli dakikalar

    Çağatay KENARLI (DHA)
    29.05.2018 - 16:54 | Son Güncelleme:

    Özel harekat polisi desteğiyle sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheli görülen kişiler ve metruk binalar didik didik arandı. Operasyonda zaman zaman hareketli dakikalar da yaşandı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında narkotik polisleri, şüpheli gördüğü kişilerin tek tek üst aramasını yaptı. Şüpheliler, Genel Bilgi Taraması (GBT)'ndan da geçirildi. Polis ekipleri metruk binalar ve şüpheli gördüğü her noktada arama yaptı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

    Beyoğlunda hareketli dakikalar

    Etiketler: gündem
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