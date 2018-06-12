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    Beyoğlu'nda hareketli anlar... 5'i kadın 10 gözaltı

    DHA-İHA
    12.06.2018 - 18:51 | Son Güncelleme:

    Beyoğlu'nda polis tarafından düzenlenen operasyonunda 4’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Hareketli anların yaşandığı operasyonda şüphelilerin, uyuşturucu ve fuhuş suçlamasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.

    Taksim’de narkotimleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle apart bir binaya narkotik operasyonu düzenledi. Operasyonda 4’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. 

    100 POLİS KATILDI

    Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Taksim ve çevresindeki apart binalarda fuhuş yapıldığı ve uyuşturucu madde depolandığı bilgisine ulaştı. Hazırlıklarının tamamlayan tim saat 17.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Konvoy halinde özel harekat polislerinin de desteğiyle yaklaşık 100 polis ile önceden belirlenen adreslere gelen tim baskın yaptı.

    KOÇBAŞLARIYLA KIRDILAR

    Apart binaya giren tim, kapıları koçbaşlarıyla kırarak dairelere girdi. Çevredeki kıraathanelerde de aramalar yapıldı. Dairelerde fuhuş yaptığı tespit edilen çok sayıda şahıs yere yatırılırken bir süre de arama yapıldı. Aramalar sonucunda bulunan suç unsurlarına polis ekipleri tarafından el konulurken, 4’ü yabancı uyruklu kadın 9 kişi ise gözaltına alındı. Nefes kesen operasyon ise kameralara yansıdı. 

    Etiketler: beyoğlu , gözaltı , son dakika , haberler
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