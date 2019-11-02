Beyoğlu'nda feci ölüm
İstanbul Beyoğlu'nda 7 katlı binada çalışan bir işçi, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay saat 07.30'da 7 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 6. katında tamirat işleri yapan Cihan Boz (35) isimli bir işçi çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Boz'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri işçinin düştüğü yeri güvenlik şeridi çekerek kapattı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
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