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    Beyoğlu'nda esrarengiz ölüm

    Hürriyet Haber
    14.05.2018 - 05:55 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beyoğlu'nda 34 yaşındaki Ebru Demet Gül isimli fotoğrafçı evinin banyosundaki küvette ölü bulundu.

    Cihangir Mahallesi Bakraç Sokak'ta oturan Ebru Demet Gül'ü (34) dün akşam üzeri ziyarete gelen kadın arkadaşı kapının açılmaması üzerine apartman görevlisinden yardım istedi. Evin kapısının açılamaması üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri evde genç kadını banyodaki küvette cansız halde buldu. Yapılan incelemenin ardından elektrik çarpması ihtimali üzerinde duran polisin isteği üzerine BEDAŞ ekipleri de elektrik hattında incelemelerde bulundu.

    Fotoğrafçılık yaptığı belirtilen Ebru Demet Gül'ün cenazesi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, genç kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna gönderileceği kaydedildi.

    Etiketler: Beyoğlu , küvet , fotoğrafçı , HABER , habeler , gündem
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