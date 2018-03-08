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    Beyoğlu'nda dehşet! İranlı bir kişi bu halde bulundu...

    DHA
    08.03.2018 - 10:13 | Son Güncelleme:

    Beyoğlu'ndaki apart otelde İran uyruklu bir kişi boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulundu.Polis, olay sonrası kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Olay, Beyoğlu Tarlabaşı Altın Bakkal Sokakta bulunan 3 katlı bir apart otelin bodrum katında meydana geldi. İddialara göre, bir süredir apart otelde kalan İran uyruklu kişinin odasından sabah saat 05.00 sıralarında seslerin geldiğini duyan apart görevlileri odanın kapısını açınca korkunç bir manzarayla karşılaştı

    Yerde kanlar içerisinde bir kişinin yattığını gören görevliler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.  Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kafasında darp izleri ve boğazımda kesikler olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin akşam saatlerinde otele geldiği ve İran uyruklu müşteriyle aynı odada kaldığı öğrenildi.

    KAÇAN İRANLI ARANIYOR

    Apart yetkililerinin biri transseksüel iki İran uyruklu kişinin aynı odada kaldığını daha sonra bu kişilerden birinin ayrıldığını söylemesi üzerine polis, otelin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, kaçan kişiyi  yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından transseksüel olduğu öne sürülen kişiye ait ceset, İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. 

     

    Etiketler: iranlı turist , cinayet , haberler , gündem
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