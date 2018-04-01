Beyoğlu'nda dehşet anları... Kurşun yağdırdılar

Fetihtepe Mahallesi, Tepeüstü Sokak’ta bulunan bir kahvehanede dün saat 22.00 sıralarında 2 kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Ahmet K. (58) ve Mehmet D.’nin (36) durumun ağır olduğunu öğrenilirken Ramazan K.(13), Emre K.(16), Erkan E.(33) Faik O. çeşitleri yerlerinden yaralanarak Okmeydanı Eğitimi ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak olaya karışanlardan birini yakaladı. 2001 doğumlu kişinin sorguya alındığı bildirildi.

Altı ay önce faaliyete geçen Tatar Çayevi adlı kahvehaneye daha önce 2 kez saldırı düzenlendiği ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor