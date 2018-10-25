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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)
25.10.2018 - 15:23, Son Güncelleme:

Beyoğlu'nda cinayet! Sinema oyuncusu da gözaltına alındı

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Beyoğlu'nda cinayet! Sinema oyuncusu da gözaltına alındı

İstanbul Beyoğlu'nda ikinci kattaki evinin penceresinden aşağıdaki kavgaya bakarken başından vurularak ölen 59 yaşındaki Necla Ceylan cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında sinema oyuncusu Volkan B.(36)' de var. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstiklal Mahallesi, İmam Bahçe sokak üzerinde 21 Ekim 2018 tarihinde meydana gelen olayda sokakta yaşanan bir kavganın ardından ateş açılmış, bu sırada ikinci kattaki pencereden aşağı bakan 59 yaşındaki Necla Ceylan başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Beyoğlunda cinayet Sinema oyuncusu da gözaltına alındı

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelilerin kullandığı otomobilin plakasından olaya karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Tolga Y.(24), Murat Ö.(31), Zekeriya T.(33) ve Volkan B.(36) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelerden Tolga Y., Murat Ö. ve Volkan B.'nin cinayetten bir süre önce sokakta Engin K. adlı kişiyle kısa bir tartışma yaşayarak olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi. Bu tartışmanın ardından oradan ayrılan ve Sütlüceye giden 3 arkadaştan Tolga Y. ve Volkan B.'nin araçtan indiği, Murat Ö.'nün ise yanına Zekeriya T.'yi alarak olay yerine geri döndüğü öğrenildi.

25 EL ATEŞ EDİLMİŞ

Burada Engin K., ile yeniden yaşanan kavganın ardından Murat Ö.'nün olay yerinden 25 el ateş ettiği bu sırada pencereden bakan Engin K.'nın annesi Necla Ceylan'ı vurduğu belirtildi. Poliste verdikleri ifadelerinde rastgele ateş ettiklerini söyleyen şüphelilerin "Korkutmak için hedef gözetmeksizin ateş ettik." dedikleri öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ SİNEMA OYUNCUSU 

Öte yandan gözaltına alınan Volkan B.'nin sinema oyuncusu olduğu öğrenildi. Volkan B.'nin bir çok filmde yardımcı oyuncu olarak rol aldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler Tolga Y., Murat Ö., Zekeriya T. ve Volkan B. adliyeye gönderildi.

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