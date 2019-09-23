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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.09.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Beyoğlu Belediye Başkanı gençlerle Haliç’te kulaç attı

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Beyoğlu Belediye Başkanı gençlerle Haliç’te kulaç attı

16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında Beyoğlu Belediyesi, sağlıklı yaşam için toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonu Beytullah Eroğlunun da katıldığı etkinlikte Yıldız, gençlerle birlikte bir süre yürüyüş yaptı ardından da Haliç’te yüzdü.

Sütlücede bulunan Miniatürk alanında başlayan etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş , Paralimpik Dünya Yüzme Şampiyonu Beytullah Eroğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinlik kapsamında Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız etkinliğe katılanlarla birlikte Miniatürk alanından Hasköydeki Beyoğlu Yelken Okuluna yürüdü.

HEM ETKİNLİĞİ KUTLAMAK HEM DE HALİÇ’TE YÜZÜLEBİLECEĞİNİ GÖSTERMEK İÇİN YÜZECEĞİM

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız Bugün Avrupa Hareketlilik günü. Sabah Sütlücede başlayan yürüyüşümüz Beyoğlu Hasköyde bitti. Aramızda çok değerli milli yüzücümüz Beytullah Eroğlu kardeşimiz de var. Burada tarihi bir anı yaşayacağız. 1994 yılında saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu millete, İstanbul’a dünyanın incisi kabul edilen boğazın yanında Golden Horn diye bilinen altın boynuz Haliçi yüzülebilir bir şekilde bu ülkenin gençlerine, çocuklarına emanet olarak miras olarak bıraktı. Biz de Avrupa Hareketlilik Haftasında milli yüzücülerimiz ile hep birlikte hem bu hareketlilik gününü anmak, hem de Haliç’te yüzülebileceğini, İstanbul’a Türkiyeye, dünyaya göstermek için ben de Beyoğlu Belediye Başkanı olarak bugün Haliç’te yüzeceğim dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı gençlerle Haliç’te kulaç attı



BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ HALİÇTE KULAÇ ATTI

Konuşmanın ardından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız etkinliğe katılan yüzücülerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldız daha sonra yüzücülerle birlikte Haliç’e atlayarak bir süre yüzdü. Etkinliğe katılan sporcular Balat Sahilinden tekrar Hasköy Sahiline geldi.

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