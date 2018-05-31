Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Beyninde sıvı biriken 7 aylık Zeynep yardım bekliyor

    Beyninde sıvı biriken 7 aylık Zeynep yardım bekliyor

    Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)
    31.05.2018 - 19:12 | Son Güncelleme:

    KASTAMONU'da hidrosefali (Beyinde sıvı birikmesi) hastalığı teşhisi konan 7 aylık Zeynep Yetkin için gerekli olan beyin şantını ailesi maddi imkansızlıklar nedeniyle alamıyor. Yurt dışından getirilecek beyin şantının fiyatının 4 bin Euro'yu bulduğunu belirten baba Mehmet Ali Yetkin, "Para istemiyorum, sadece bu medikal ürün alınsın yeter" dedi.

    Kastamonu'da inşaat işlerinde çalışan Mehmet Ali Yetkin (35) ile İlknur Yetkin'in (29) 7 aylık bebekleri Zeynep Yetkin'e 3 ay önce hidrosefali hastalığı teşhisi kondu. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Zeynep bebek için doktorlar, beyninde biriken sıvının dışarı atılması için beyin şantı takılmasını kararlaştırdı.

    Baba Mehmet Ali Yetkin, doktorların, devletin karşıladığı beyin şantının kızına uygun olmadığını, bu nedenle yurt dışından ithal edilmesi gerektiğini söylediklerini ifade etti. Önerilen şantın çok pahalı olduğunu belirten Mehmet Ali Yetkin, maddi gücünün bunu karşılayacak durumda olmadığını kaydetti. Para değil, sadece doktorun söylediği beyin şantının alınmasını istediğini ifade eden Mehmet Ali Yetkin, şöyle konuştu:
    ​"Çocuğumun beyninde sıvı biriktikçe fenalaşıyor. Beyin şantı takılması gerek.

    Doktorlar bebeğime takılacak şantın yurt dışından ithal olması gerektiğini söyledi. Medikalcının bana söylediği fiyat 4 bin Euro'yu buluyor. Hayırseverlerden destek bekliyorum. Ben para istemiyorum, sadece bu istenen medikal ürün alınsın yeter. Kesinlikle para istemiyorum. Biri çıksın, bu tedavi masraflarını karşılasın, kızım sağlığına kavuşsun, yeter."

    Etiketler: hastalık , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri