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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA- İHA
20.07.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Beylikdüzü'ndeki vahşetin detayları ortaya çıktı

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Beylikdüzü'nde eşi Özlem Ergül'ü öldürüp kayınbabasını ağır yaralayan Ali Ekber Ergül olay yerinde intihar etmişti. Olay sonrası Ergül çiftinin cenazeleri aynı araca konulup morga kaldırıldı. Özlem Ergül'ün bir süre önce boşanmak için avukat ile görüştüğü öğrenilirken, kadının arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. 

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  • Beylikdüzünde dehşet 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı
  • Beylikdüzünde dehşet 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı
  • Beylikdüzünde dehşet 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı
  • Beylikdüzünde dehşet 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralı
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Olay, öğle saatlerinde Büyükşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 12 yıldır evli olan Ali Ekber Ergül ve Özlem Ergül'ün O.E. ve E.E. isminde biri erkek diğeri kız iki çocuğu bulunuyor. 14 katlı binanın 5'inci katında oturan çiftin evine Özlem Ergül'ün babası Adıgüzel Altun ziyarete geldi. Ali Ekber Ergül çocuklarını ise bir yakını ile parka götürdü.

Beylikdüzündeki vahşetin detayları ortaya çıktı

Ardından evine çıkan Ergül, apartmanda daire kapısının önünde eşi ve kayınpederi ile bir süre tartıştı. Ali Ekber Ergül yanındaki silah ile önce kayınbabasını, ardından kendisinden boşanmak isteyen karısını vurdu.

Ali Ekber Ergül daha sonra ise olay yerinde intihar etti. Olay sırasında orada bulunduğu öğrenilen kayınbirader ise yangın merdiveninden kaçarak bir arka sokakta bulunan karakola sığındı. Kayınbaba Adıgüzel Altun ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler olay yerinde inceleme yaparken konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ergül çiftinin cenazeleri aynı araca konularak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin incelemesi devam ederken, apartman görevlisi ise Ergül çiftinin bildikleri bir sorununun olmadığını söyledi. 

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