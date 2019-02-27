Beylikdüzü'nde trafik kazası: Biri ağır 3 kişi yaralandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’nin de üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBeylikdüzü'nde trafik kazası: Biri ağır 3 kişi yaralandı
GeriGündem Beylikdüzü'nde trafik kazası: Biri ağır 3 kişi yaralandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)
27.02.2019 - 06:04, Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde trafik kazası: Biri ağır 3 kişi yaralandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beylikdüzü'nde trafik kazası: Biri ağır 3 kişi yaralandı

BEYLİKDÜZÜ, D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki otomobile çarparak savruldu. Otomobilin çarptığı araç ise yolda temizlik yapan belediye aracına çarparak durabildi. Kaza sonrası biri ağır 3 kişi yaralandı.

BİR AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Kaza Beylikdüzü, D-100 Karayolu Ankara istikametinde gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haramidere mevkii Ankara istikametinde seyir halinde giden 34 PA 1075 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önünde seyreden Barış Alataş'ın(22) kullandığı 34 HZ 7314 plakalı otomobile arkadan çarptı. Savrulan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek dururken, Alataş'ın otomobili de kontrolden çıkarak önünde seyreden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait temizlik aracına çarparak durabildi. Kaza sonrası ağır yaralanan Alataş, aracın içinde sıkışırken, diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. 

İKİ ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI

Temizlik ekipleri hemen aracından inerek durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Alataş'ı sıkıştığı araçtan kurtarmak için çalışma başlattı. Bu sırada polis ekipleri de yolun 2 şeridini dubalarla kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Alataş sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri kazaya neden olan araçta bulunan 2 yaralı ile birlikte Alataş'a ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Alataş'ın, sağlık durumunun ciddiyetini korurken, kazaya neden olan araçta yaralanan 2 kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası itfaiye ekipleri araçlarda bir süre inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller ile temizlik aracı olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri kapattığı şeritleri tekrar açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Ayrılanlarla tekrar beraber yürümek mümkün değil"

Başkent'te çok acı haber... Çöp konteynerında bulundu

Meteoroloji'den kritik uyarı! Şiddetli geliyor...

İnanılmaz olay... Küs rolüyle 2,5 milyonluk vurgun!