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Ersan SAN/İSTANBUL (DHA)
26.12.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde tekme ve sopalı saldırı! Görüntüleri çıktı

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Beylikdüzü'nde tekme ve sopalı saldırı! Görüntüleri çıktı

İstanbul Beylikdüzü'nde özel güvenlik görevlilerinin yabancı grubu dövmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • Beylikdüzündeki eğlence mekanında yabancı gruba feci dayak
  • Beylikdüzündeki eğlence mekanında yabancı gruba feci dayak
  • Beylikdüzündeki eğlence mekanında yabancı gruba feci dayak
  • Beylikdüzündeki eğlence mekanında yabancı gruba feci dayak
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan eğlence mekanında 5 Mayıs'ta meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, gece kulübünde eğlenen Afrika uyruklu grupla mekan sahibinin yakınları arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yabancı grup dışarıya çıkarılmak istendi. Bu sırada gruptakiler ile eğlence yerinin güvenlik görevlileri arasında gerginlik çıktı.

6 kişilik grup yaka paça dışarı çıkarılırken, güvenlik görevlisi merdivenlerde bekleyen gruptaki bir kişinin yüzüne tekme attı. Gruptakiler hızla kaçmaya çalışırken yakalanan 2 kişi içeriden sopalarla çıkan güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. 2 kişi tekme ve sopalarla feci şekilde dövüldü. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

 

 

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