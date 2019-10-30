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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
30.10.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde ortalık karıştı... Baba çılgına döndü

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Beylikdüzü'nde ortalık karıştı... Baba çılgına döndü

İstanbul Beylikdüzü’nde arkadaşlarıyla parkta oturan 15 yaşındaki çocuk, 10 kişilik başka bir grubun saldırısına uğradı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan çocuk yaralanırken, olay yerine gelen babası çılgına döndü.

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  • Kavgada oğlu dayak yedi baba çılgına döndü
  • Kavgada oğlu dayak yedi baba çılgına döndü
  • Kavgada oğlu dayak yedi baba çılgına döndü
  • Kavgada oğlu dayak yedi baba çılgına döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, dün öğlen saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla evlerinin önünde bulunan parkta oturan Emir T. daha önce aralarında tartışma geçen 10 kişilik grubun hedefi oldu.

Sopalı grubun saldırısına uğrayan Emir T. kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alarak yaralanırken yanında bulunan diğer arkadaşları olay yerinden kaçtı.

Gürültüyü duyarak balkona çıkan baba, oğlunun yerde yattığını görünce koşarak olay yerine geldi. Oğlunun yerde yatan halini gören baba çılgına döndü.

Önce kendi oğluna tepki gösteren öfkeli baba daha sonra oğlunun arkadaşlarına tepki gösterdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi.

Dayak yiyen Emir T. ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken, öfkeli baba şikayetçi olmak için karakola gitti.

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