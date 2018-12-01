Beylikdüzü'nde şok baskın! Dünyanın en tehlikelilerinden...
Beylikdüzü’nde uyuşturucu imalathanesi basıldı. 3 İranlı yakalanırken, dünyanın en tehlikeli uyuşturucuları arasında gösterilen sıvı ve toz halde metamfetamin ele geçti.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü’nde bir adresin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı yönünde bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine adres fiziki takip altına alındı. Geçtiğimiz Pazartesi günü adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucuyu imal ettiği öne sürülen İranlılar E.I, A.T ve E.E gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 1 kilo 250 gram toz halde Metamfetamin, 16 kilogram sıvı halde Meramfetamin ve uyuşturucu yapım malzemeleri ele geçti. İranlıların ürettikleri uyuşturucuların bir kısmını iç piyasada sattığı, geri kalanını da Uzak Doğu ülkelerine gönderdikleri öne sürüldü. 3 kişi çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.
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