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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.09.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Beylikdüzü’nde hareketli anlar! Görüntüler ortaya çıktı

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İstanbul, Beylikdüzü’nde husumetli iki grup arasında cadde ortasında yaşanan kavga film sahnelerini aratmadı. Husumetli oldukların kişilerin aracına önce bir transit ile, ardından da kamyonetle çarptılar. Araçlardan inerek kavgaya tutuşan zanlılar birbirlerin bıçakladılar. Dehşet anı kameralara saniye saniye yansıdı.

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  • Beylikdüzü’nde hareketli anlar
  • Beylikdüzü’nde hareketli anlar
  • Beylikdüzü’nde hareketli anlar
  • Beylikdüzü’nde hareketli anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgilere göre olay, 7 Haziran günü sabah 05.20 sıralarında Beylikdüzü’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan şahısların aracını takip eden şahıslar, caddede kimsenin olmadığı bir anda harekete geçti. Birden araçları ile 'U' dönüşü yapan zanlılar, husumetlilerinin bulunduğu araca çarptı.

Çarpmanın ardından transit sürücüsü aynı hızla geri manevra yaparak aracın yanından uzaklaşırken, araçta bulunan bir kişi transitin peşinden koştu. O andan itibaren yaşanan olaylar ise adeta film sahnelerini aratmadı.

HUSUMETLİSİNİN ARACINA TRANSİTLE ÇARPTILAR

Transitin kendilerine çarpmasından sonra araçta bulunan baba çocuklarını bırakarak transitin peşinden koştu. Kazalı araçla çocuklar ilerlerken baba bir süre sonra araca binerek kaçan aracın peşinden gitti. Aracıyla tekrar olayın yaşandığı döner kavşağa gelen şahıslar, daha sonra inerek transitte bulunan husumetlileriyle kavga etti.

ÜZERLERİNE GELEN KAMYONETİ DURDURMAK İÇİN ÖNÜNE ATLADI, SON ANDA CANINI KURTARDI

Baba ve oğulları kavganın ardından koşarak araçlarına geri gelirken, husumetlileri ise bu defa kamyonetle araca çarpmak istedi. Tam bu sırada araçtakilerden bir tanesi üzerine doğru gelen kamyonetin önüne atladı, ancak ezme pahasına gelen kamyonetten canını son anda kaçarak kurtardı.

ZIPLAYIP ZIPLAYIP KAMYONET ŞOFÖRÜNÜ BIÇAKLADI

Araca çarpmaması için kamyonet sürücüsünün önüne atlayan şahıs son anda canını kurtardı. Kamyonet araca çarparak sürüklerken, son anda canını kurtaran şahıs ise kamyonete doğru koştu. Şahıs kapıyı açmayan kamyonet şoförünü camdan zıplayarak defalarca bıçakladı. Daha sonra diğer araçta bulunan başka birisi ise sopayla gelerek bıçaklanan şahsı kurtarmak istedi.

OLAYA BEKÇİLER MÜDAHALE ETTİ

Cadde üzerinde bulunan bekçiler ise olayı görür görmez müdahalede bulundu. Tarafların sakinleşmemesi üzerine bekçi silahı eline alarak havaya uyarı amaçlı bir el ateş etti. Yetersiz kalan bekçiler, polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

KAMYONETTE BIÇAKLANAN ŞAHIS AŞAĞIYA İNEREK YARDIM BEKLEDİ

Husumetlilerinin aracına çarpmaya çalıştığı sırada önüne atlamalarına rağmen ezme pahasına durmayan ve defalarca bıçaklanan kamyonet sürücüsü, şahısların sopalı şahsı kovalaması üzerine aşağıya inerek yardım bekledi.

POLİS EKİPLERİ İKİ KİŞİYİ YAKALADI, BİR KİŞİ İSE YEŞİL ALANA ATLAYARAK KAÇTI

İhbar üzerine kısa sürede olayın yaşandığı yere gelen polis ekipleri, gruplara müdahalede bulunarak baba ve bir oğlunu gözaltına aldı. Yaralı şahıs polis ekipleri tarafından hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, olaya karışan bir kişi ise polis ekiplerini görünce yol kenarındaki yeşil alana atlayarak kayıplara karıştı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Burada işlemleri yapılan şüphelilerden iki tanesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KAVGA ANI KAMERADA

Beylikdüzü’nde husumetli oldukları öğrenilen gruplar arasındaki film sahnelerini aratmayan kavga anı ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, transitin dönerek araca çarptığı, araçtakilerin kovaladığı, sonrasında ise kamyonetle aynı araca bir daha çarptığı anlar yer alıyor. Kamyonet sürücüsü şahıslar tarafından defalarca bıçaklanıyor ve bekçi müdahalede bulunmaya çalışırken, gelen polislerin şahısları gözaltına aldığı ve bir şahsın kaçtığı görülüyor.

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