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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ / iSTANBUL , (DHA)
15.07.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Beylikdüzü'nde gergin anlar! Av tüfeğiyle bekledi

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BEYLİKDÜZÜ'nde yıkım gerginliği yaşandı. Bitişik olduğu için kendi binalarına zarar göreceğini düşünen bina sakinleri tabanca ve av tüfeğini alarak balkona çıktı.

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  • Beylikdüzünde gergin anlar Av tüfeğiyle bekledi
  • Beylikdüzünde gergin anlar Av tüfeğiyle bekledi
  • Beylikdüzünde gergin anlar Av tüfeğiyle bekledi
  • Beylikdüzünde gergin anlar Av tüfeğiyle bekledi
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Olay saat 11.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi 30. Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bitişik 2 binadan birinin sakinleri bir inşaat şirketiyle anlaşarak yıkılıp yeniden yapılmasına karar verdi.

Diğer bina sakinleri ise binalarında oturmaya devam etti. Bu sabah yıkım için bina önüne gelen firma yetkilileri bina sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Yıkım sırasında binaların bitişik olmasında dolayı kendi binalarının da zarar göreceğini söyleyen ev sahipleri ile görevliler arasında tartışma yaşandı. 


AV TÜFEĞİ VE TABANCA ÇEKTİLER 

Tartışmanın büyümesi üzerine yıkıma engel olmak isteyen iki bina sakini evlerindeki tabanca  ve av tüfeğini alarak balkona çıktı. Silah çeken ev sahiplerini gören görevli ve vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. olay yerine gelen polis ekipleri çelik yeleklerini giyerek uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi aldı.

Zaman zaman  polisle ev sahipleri arasında gergin anlarında yaşandığı olayda balkona çıkan iki kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Tabancanın kuru sıkı olduğu ortaya çıktı. 

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