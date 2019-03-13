19 yıl önce Türkiye bu villayı konuşuyordu! Ve satışa çıkarıldı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri19 yıl önce Türkiye bu villayı konuşuyordu! Ve satışa çıkarıldı...
GeriGündem 19 yıl önce Türkiye bu villayı konuşuyordu! Ve satışa çıkarıldı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cengiz ÇOBAN - Anıl UÇAN - İsa ALMAÇAYIR /DHA
13.03.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

19 yıl önce Türkiye bu villayı konuşuyordu! Ve satışa çıkarıldı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

BEYKOZ'da 19 yıl önce terör örgütü Hizbullah'ın başı Hüseyin Velioğlu’nun öldürüldüğü ve tarihe 'domuz bağı cinayetleri' olarak geçen infazların ortaya çıkmasına neden olan villa satışa çıktı.

8
  • Beykozda o çatışmanın izlerini taşıyan villa satışa çıktı
  • Beykozda o çatışmanın izlerini taşıyan villa satışa çıktı
  • Beykozda o çatışmanın izlerini taşıyan villa satışa çıktı
  • Beykozda o çatışmanın izlerini taşıyan villa satışa çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Beykoz'da 17 Ocak 2000'da saklandığı villada polisle çatışan Hüseyin Velioğlu öldürülmüştü. Velioğlu'nun öldürüldüğü ve domuz bağı cinayetlerinin ortaya çıktığı villa satışa çıkarıldı. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, dün satış ihale duyurusunu yaptı.

"Kadıköy Emlak Müdürlüğü'nden satılık gayrimenkuller" listesinde Beykoz Kanlıca'da bulunan 420 metrekarelik 520 ada 100 parsel numaralı villa da yer aldı. Tahmini satış bedeli 2 milyon 142 bin lira olarak belirlendi. “Hizbullah evi" olarak bilinen villanın satış ihalesi, 2 Nisan 2019 günü gerçekleştirilecek.

“SİLAHINI TEMİZLERKEN GÖRDÜM"

Hüseyin Velioğlu'nun villada silah temizlediğini gördüğünü söyleyen sokak sakinlerinden Necati Kefelioğlu, "Bu binanın en üst katında bizim tarafa bakan yerde açık terası var. Tam da benim penceremin karşısında. Ben oradan bakarken silah temizlerken görmüştüm" dedi. Villanın satışa çıktığını internetten öğrenen Kefelioğlu, "Bayağı harabe bir bina. Tinerciler kapısını kırıp içeride kaldılar. Bundan bir sene önce bahçede domates biber ektiler" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Demet Akbağ'ın eşi kaza yaptı... Durumu ağır

Kırmızı bültenle aranıyordu Bursa'da yakalandı

Hava durumuyla ilgili son dakika bilgileri! Bünyamin Sürmeli uyardı...

Erkek arkadaşı dövdü... Evine gitmek isteyince hastanelik oldu!