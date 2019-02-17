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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.02.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Beykoz'da istinat duvarı çöktü! Araçlar altında kaldı

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Beykoz'da istinat duvarı çöktü! Araçlar altında kaldı

BEYKOZ Yavuz Selim Mahallesi'nde bir evin istinat duvarı çöktü. Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda park halindeki iki araç duvarın altında kaldı. Sokaktan geçen kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

Beykoz'da bir evin bahçe duvarı, sokakta park halinde bulunan iki aracın üzerine çöktü. Araçlarda hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Cömert Sokak'ta bulunan bir evin dört metre yüksekliğindeki bahçe duvarı çöktü. Çökme sonucu sokakta park halinde bulunan 2 araç hasar görürken, sokak ulaşıma kapandı.     

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edildi. Elektrik ekipleri, hatlardaki akımı keserken itfaiye de iş makinesi yardımıyla araçları göçük altından çıkarmak için çalışma başlattı.     

Araçlarda hasar oluşurken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.  

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