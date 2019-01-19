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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
19.01.2019 - 05:49, Son Güncelleme:

Beykoz'da film seti olarak kullanılan metruk bina yandı

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Beykoz'da film seti olarak kullanılan metruk bina yandı

İSTANBUL Beykoz'da ormanlık alanda bulunan iki katlı ahşap köşkte yangın çıktı. Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, ahşap köşkte maddi hasar meydana geldi. Yanan köşkte daha önce birçok film ve dizi çekimleri yapıldığı belirtildi.

Akbaba Mahallesi Orman mevkii Tınaz yolunda bulunan iki katlı ahşap köşkte saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ahşap köşkün üst katındaki alevlere müdahale etti.

Polis ekipleri de bu sırada köşkün etrafında güvenlik önlemi aldı. Yangın yaklaşık iki saat içerisinde kontrol altına alınırken, bir süre soğutma çalışması yapıldı. Sağlık ekipleri de herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde hazır bekletildi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, köşkte maddi hasar meydana geldi.

Köşkün boş olduğu ve daha önceden köşkte birçok film ve dizi çekildiği belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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