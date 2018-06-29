Son dakika: Beykoz’da dumanlar yükseliyor! Eski fabrika yanıyor...

İstanbul Beykoz'da bulunan kundura fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yoğun dumanları gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini aradı.

Olay yerine Kavacık, Beykoz ve Kavacık'tan ekipler olay yerine intikal etti. Şu an itfaiye ekipleri yangına müdahale ediliyor. Dumanlar bir çok ilçeden görülüyor. 500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerinin yandığı belirtiliyor.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ: DİRİLİŞ DİZİSİNİN ÇEKİLDİĞİ YERDE...

Konu ile ilgili Beykoz Kundura'nın bağlı olduğu Yıldırım Şirketler Grubu'ndan Hürriyet'e yapılan açıklamada "Yangın, Diriliş Ertuğrul Dizisinin çekildiği yerde çıkmış. Dizi çekimi için kullanılan çadırlarda yangın meydana geldi. Yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindirici. Beykoz Kundara'da tescilli ağaç ve yapılarımız da bulunuyor. Yangının bu alanda çıkmaması sevindirici. Şimdi soğutma çalışmaları yapılıyor. İtfaiyenin raporu sonrası yangının neden çıktığı daha net anlaşılır" denildi.



BELEDİYE BAŞKANI ÇELİKBİLEK'TEN AÇIKLAMA

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek yangınla ilgili açıklama yaptı. Çelikbilek şunları söyledi:

"Üzüldük ama şükür bizi memnun eden tarafı can ile ilgili bir zayiatın olmaması. Film platosu burası, buradaki ahşap malzemelerden çıkmış. Gerekli müdahaleler yapıldı. Şu anda kontrol altına alındı. Yarım saat içerisinde burası bertaraf edilir, biter burası.