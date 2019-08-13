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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.08.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Beykoz'da dehşet! Dev çınar ağacı binanın üzerine böyle devrildi

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BEYKOZ'da dev tarihi çınar ağacı büyük bir gürültü ile 3 katlı bir binanın üzerine devrildi. Olayda binada hasar meydana gelirken, caddede bulunan bir minibüs ve motosikletler de zarar gördü. Ağacın devrilmesi ve çevrede yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • Beykozda facianın eşiğinden dönüldü
  • Beykozda facianın eşiğinden dönüldü
  • Beykozda facianın eşiğinden dönüldü
  • Beykozda facianın eşiğinden dönüldü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, Tokatköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Tarihi çınar ağacı bilinmeyen bir nedenle cadde üzerindeki 3 katlı bir binanın üzerine devrildi. Binada yaşayan İbrahim Uygur ve ailesi, büyük korku ve panik yaşadı. Binada yaşayanlar hemen kendilerini dışarı attı. Olayda şans esri herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binada ve çatı katında hasar meydana geldi. Cadde de bulunan bir minibüs ve 2 motosiklet zarar gördü. Ağacın devrildiği sırada caddeden herhangi bir yaya ya da aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Vatandaşlar polis, itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Cadde araç trafiğine kapatıldı. Ekipler güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri ağaç motorlarıyla dev çınar ağacını parçalara ayırdı. Ev sahibi İbrahim Uygur, "Kökü çürüdüğü için rüzgarla birlikte binanın üzerine devrildi. Koca ağaç binanın üzerine devrilince korku ve panik yaşandı. Binada hasar meydana geldi. Ağaç devrilirken caddede kimsenin olmaması büyük faciayı önledi" diye konuştu.

AĞACIN DEVRİLME ANI KAMERADA

Tarihi çınar ağacının devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çınar ağacı binanın üzerine devriliyor. Bu sırada caddede bulunanlar büyük panik yaşıyor.

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