Beyin tümörü yapay zekâyla tespit edilecek
CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi, Gazi Üniversitesi işbirliğiyle ‘Derin Öğrenme ile Beyin Tümörü Tespiti’ projesi başlattı.
Projeyle MR resimlerinden beyin tümörlerinin teşhisine yardım edecek derin öğrenme sisteminin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu programla doktorların ve radyologların iş yükü hafifletilecek, kritik beyin anomali teşhisi daha çabuk yapılabilecek.
Türkiye’de genellikle beyin tümörü tespitinde Çekişmeli Üretici Ağlar kullanılıyor. Yeni projede ise kural tabanlı yöntem yerine ‘derin öğrenme’ temelli teknoloji kullanılacak. Yapay zekâ kullanılarak daha sağlıklı MR görüntüleri elde edilecek. İki MR görüntüsü arasındaki fark karşılaştırılarak bölgedeki anormallikler daha hızlı, daha doğru, daha hassas ve net olarak tespit edilebilecek.
Testlerde büyük oranda başarı sağlanan ve 34 bin MR verisinin etiketlendiği projenin yılbaşında uygulamaya konulması planlanıyor.
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