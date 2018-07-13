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    Beyin felci (inme) nedir? İnme belirtileri nelerdir?

    Hürriyet Haber
    13.07.2018 - 15:29 | Son Güncelleme:

    Beyin felci halk dilinde bilinen adıyla inme, beynin belli bir bölgesinde oluşan damar tıkanıklığı olarak tanımlanmaktadır. İnme tedavisi mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. Beyin damarı tıkandığında, beyin dokusunda hasar oluşmaya başlar. Bu hasar bekledikçe daha da genişler. Peki, inme belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

    İnme, veya iskemik beyin-damar hastalığı, merkezi sinir sistemine giden damarların hastalıkları sonucu gelişen tıkanıklıklar ya da damar dışına kanamaların yol açtığı ani ya da iktal, fokal veya global nörolojik belirti gelişimi olarak tanımlanabilir. Belirtiler 24 saati geçmeden tamamen düzelirse geçici iskemik atak, 24 saati geçip 3 hafta içinde düzelme gösterirse geri dönücü iskemik nörolojik defisit şeklinde adlandırılır. Hafif belirtilerin gözden kaçabildiği ya da beynin nispeten sessiz kalan bir bölgesinin tutulduğu durumlarda tesadüfen görüntülemelerde tespit edilen inmelere sessiz enfarkt ya da sessiz inme denmektedir. İnmenin bu çeşidinde, birçok küçük lezyonun zamanla birikimiyle çeşitli sendrom ve spesifik klinik tablolar da gelişebilmektedir.

    Şikayetleri: Konuşma bozukluğu, anlama ve algıda bozulma, vücudun bir yarısında güçsüzlük

    Bulguları: Konuşma, yutma, yürüme ve algılamada bozulma

    Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Nörolojik muayene, Beyin Tomografisi, Beyin MR

    Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Kan sulandırıcı ve damar açıcı tedavilerden uygun olanı hasta özelliklerine göre belirlenir.

    Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Mümkün olan en kısa sürede fizyoterapi programına başlanmalıdır.

     

    Etiketler: Beyin felci , Beyin felci nedir , inme nedir
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