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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16.09.2019 - 18:16, Son Güncelleme:

Beyin felci hastası Burak'ın yardım çığlığı

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Beyin felci hastası Burak'ın yardım çığlığı

Erzurum’da yaşayan doğuştan beyin felci (Serabral Palsi) hastası Burak Aytekin, tedavisi için yardım bekliyor. Tek hayali yürüyebilmek olan Burak, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kırkgözeler Mahallesi'nde yaşayan Emine ve Abdullah Aytekin çiftinin 5 çocuklarından 4.'sü olan Burak'a 3 aylıkken Serebral Palsi teşhisi konuldu. Çift o günden sonra 20 yaşındaki çocukları Burak’ın iyileşmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Aile 20 yıl boyunca çocuklarının tedavisi için çare aradı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle gerekli tedavileri yaptıramadı. Köyde geçimini çiftçilikle sağlayan aile çocuklarını daha iyi hastanelerde tedavi ettirmek istiyor.

Beyin felci hastası Burakın yardım çığlığı

Kontrolleri için her hafta kardeşini zorlukla hastaneye götüren abla Nuray Aytekin, “Kardeşim doğuştan engelli ve yürüyemiyor. O da yaşıtları gibi yürümek istiyor. Yürüyemediği için çok üzülüyor. Annem ve babam yaşlandıkları için onu hastaneye götüremiyor. Ben sürekli onu hastaneye götürüyorum. Ama maddi imkanlarımız çok iyi olmadığı için her hastaneye götüremiyoruz. Buradan yardımseverlere sesleniyorum lütfen kardeşime yardım edin” şeklinde konuştu.

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