Beyin cerrahının ölümünde şok detay! Şişmanlık bunalımı…
Ataşehir’de bir devlet hastanesinde beyin cerrahı olarak çalışan Doktor Dilber Ayçiçek Çeçen, 8. kattaki dairenin balkonundan düştü. Hastanede hayatını kaybeden Çeçen’in fazla kilolarından şikayetçi olduğu, ilaç kullanmasına rağmen zayıflayamadığı ve bu nedenle bunalıma girdiği öne sürüldü.
Operatör Doktor Dilber Ayçiçek Çeçen, Ataşehir Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarında 12 katlı bir binanın 8. katındaki dairede kendisi gibi doktor olan eşiyle birlikte yaşıyordu. Dün sabah saat 06.00 sıralarında evin balkonun düştü. Ağır yaralanan Çeçen’e doktor olan eşi ve komşuları müdahale etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çeçen kurtarılamadı. Polis, eşi, yakınları ve komşuları ile görüştü. İddialara göre, Çeçen fazla kilolarından şikayetçiydi. Bir süre zayıflama ilacı kullanmış ancak bu işe yaramamıştı. Bu nedenle psikolojisi bir süredir bozuktu ve ilaç kullanmaya başlamıştı. Polise göre zayıflayamama nedeniyle girdiği bunalımdan çıkamayan Çeçen, balkonda atladı.
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