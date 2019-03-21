Beyazıt'taki feci kazada öğretim görevlisinin iki ayağı koptu
İstanbul Beyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Sarsağ Gümüş'ün iki ayağının koptuğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Bu arada kaza anının görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Beyazıt’ta meydana geldi. Özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yeşil alana da giren otobüs 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Olay gelen ambulanslarla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 65 yaşındaki Çin vatandaşı Cuichan Zhou, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Sarsağ Gümüş ise Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İki ayağı koptuğu öğrenilen Gümüş’ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
TEKNİK ARIZA DEĞERLENDİRİLİYOR
Gözaltına alınan sürücü Yüksel Kostuk’un ilk ifadesinde araçta sıkıntı oluştuğunu ve kontrolü kaybettiğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Ayrıca kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtlarda, halk otobüsünün yayaların kullandığı yoldan hızla ilerlediği görülüyor. Park halindeki araçlara çarparak ilerleyen otobüs, merdivenlerden aşağı doğru indiği sırada bir araca çarparak durabiliyor.
GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI: OTOBÜS İNSANLARI EZE EZE YUKARI ÇIKIYORDU
Kaza anını gören görgü tanıkları o anları anlattı.
Olay sırasında kahvaltı yaptığını ve Çinli turistlerin bağırmalarını duyduğunu belirten bir görgü tanığı, "Kahvaltı yaparken, turistlerin bağırma sesleri geldi. Baktığımda otobüs insanları eze eze yukarı çıkıyordu. Çinli turist kafilesi vardı. Önce bir turiste çarptı daha sonra biraz yukarıda başka bir kadına. Yukarıda manevra yaparak aşağıya indi" dedi. Kazanın ardından sürücüsü Yüksel Kostuk, gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Kaza yapan otobüs ise çekiciyle kaldırıldı.
Kazanın olduğu sırada simit tezgahının başında beklediğini ifade eden Mehmet Tüysüz, "Ben tezgahın başındaydım . Burada otobüs aşırı hızla geldi. Oradan gelirken 2 kişiye çarptığını gördüm. Benim yanıma gelince kapı açıldı. Kızın biri duvarın dibine gitti. Şoför direksiyonu tutmuştu sıkıca. Çarparak araçları ezerek aşağıya kadar gitti. 3 kişi gördüm" dedi.
Başkan bir görgü tanığı ise "Ben dinlenmek için oturdum. Baktım araç hızlı geliyordu. Orada turistlere çarptı. Ambulans gelip hastaneye götürdü yaralıları" diye konuştu.
Mehmet Karahan isimli görgü tanığı ise,"Sabah erken saatlerde araç yolcuları indirdi. Sonra araçları ezerek gitti aşağıya doğru. Bize de çarpıyordu. Arkadaş uyardı. Kendim, aşağı attım. Çok hızlı geliyordu. Şoförün burnu bile kanamadı" ifadelerini kullandı.
SÜRÜCÜ EMNİYET'TE
Otobüs sürücüsü Yüksel Kostuk polis tarafından gözaltına alındı. Kostuk ifadesi alınmak üzere Beyazıt Polis Merkezi'ne getirildi. Kostuk'un karakola girerken yüzünü elindeki hırka ile gizlemeye çalıştığı görüldü.
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