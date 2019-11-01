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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA - İHA
01.11.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

Beyaza büründü! Uyarılar üst üste geliyor

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Rize ve Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü. Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı, özellikle bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği 2700 rakımlı Huser Yaylası'nda sabah başlayan yağmur, yerini kara bıraktı.

Öğleden sonra etkili olan yağışın aralıklarla devam ettiği yaylada, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji yetkililerince bin metrenin üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının 5-20 santimetre şeklinde olması beklendiği, yasanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

ORDU

Ordu'da sahil kesiminde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde yağmur yerini kara bıraktı.

Kar yağışıyla 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası ve 1500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaza büründü. Çambaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çambaşı Yaylası'nda öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışıyla yaylanın beyaza büründüğünü söyledi.

Besicilerin geri dönmeye başlamalarını öneren Kaya, yağış nedeniyle tüm vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ise kar yağışının, menderesleri ile ünlü yaylada kendisini hissettirdiğini belirtti.

GİRESUN

Giresun'un Kümbet ve Kulakkaya yaylaları kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.

Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ve Sivas ile ulaşımın sağlandığı 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne de mevsimin ilk karı yağdı.

Beyaza büründü Uyarılar üst üste geliyor

ARDAHAN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Kentte etkili olan sağanak, yüksek noktalarda yerini kar yağışına bıraktı.

Dağların beyaz örtüyle kaplandığı ilde, Posof kara yolu ile Ilgar Dağı eteklerinde yoğun kar yağışı gözlendi.

Öte yandan il dışına çıkmak isteyen sürücüler de yoğun kar yağışına karşı uyarıldı.

Beyaza büründü Uyarılar üst üste geliyor

TRABZON'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gün boyu süren şiddetli yağmur Trabzon’da etkisini gösterdi. Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde çok sayıda dükkanı su bastı, vatandaşlar evlerine iş makineleri ile ulaştı.

Trabzon'da bu sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde su baskınları yaşandı. Bazı işyerlerini su basarken, araçlar sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar ise şiddetli yağmurun etkisiyle tıkanan mazgalların sokaklarda oluşturduğu su birikintileri nedeniyle evlerine iş makinelerinin kepçeleriyle ile gitmek zorunda kaldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kentte yaşanan su taşkınlarına müdahale edilirken, yaşanan su taşkınları nedeniyle maddi zararların oluştuğu belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.

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