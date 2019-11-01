Beyaza büründü! Uyarılar üst üste geliyor
Rize ve Ordu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle başlayan kar yağışı yaylaları beyaza bürüdü. Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı, özellikle bölgede oluşan sis bulutlarını izlemek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği 2700 rakımlı Huser Yaylası'nda sabah başlayan yağmur, yerini kara bıraktı.
Öğleden sonra etkili olan yağışın aralıklarla devam ettiği yaylada, kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Meteoroloji yetkililerince bin metrenin üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının 5-20 santimetre şeklinde olması beklendiği, yasanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Ordu'da sahil kesiminde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde yağmur yerini kara bıraktı.
Kar yağışıyla 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası ve 1500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaza büründü. Çambaşı Yaylası'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çambaşı Yaylası'nda öğle saatlerinden sonra başlayan kar yağışıyla yaylanın beyaza büründüğünü söyledi.
Besicilerin geri dönmeye başlamalarını öneren Kaya, yağış nedeniyle tüm vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ise kar yağışının, menderesleri ile ünlü yaylada kendisini hissettirdiğini belirtti.
GİRESUN
Giresun'un Kümbet ve Kulakkaya yaylaları kar yağışı dolayısıyla beyaza büründü.
Giresun'un Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ve Sivas ile ulaşımın sağlandığı 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'ne de mevsimin ilk karı yağdı.
ARDAHAN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI
Kentte etkili olan sağanak, yüksek noktalarda yerini kar yağışına bıraktı.
Dağların beyaz örtüyle kaplandığı ilde, Posof kara yolu ile Ilgar Dağı eteklerinde yoğun kar yağışı gözlendi.
Öte yandan il dışına çıkmak isteyen sürücüler de yoğun kar yağışına karşı uyarıldı.
TRABZON'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde gün boyu süren şiddetli yağmur Trabzon’da etkisini gösterdi. Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde çok sayıda dükkanı su bastı, vatandaşlar evlerine iş makineleri ile ulaştı.
Trabzon'da bu sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde su baskınları yaşandı. Bazı işyerlerini su basarken, araçlar sular altında kaldı. Bazı vatandaşlar ise şiddetli yağmurun etkisiyle tıkanan mazgalların sokaklarda oluşturduğu su birikintileri nedeniyle evlerine iş makinelerinin kepçeleriyle ile gitmek zorunda kaldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kentte yaşanan su taşkınlarına müdahale edilirken, yaşanan su taşkınları nedeniyle maddi zararların oluştuğu belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.
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