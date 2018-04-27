Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Beyaz Show bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Beyaz Show bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

    Hürriyet Haber
    27.04.2018 - 19:44 | Son Güncelleme:

    Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu şov programlarından olan Beyaz Show bu akşam yayınlanmayacak. Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk show programı Beyaz Show'un bu akşam neden yayınlanmadığını merak eden vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, Beyaz Show bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman?

    Kanal D ekranlarının efsanevi talk show programı Beyaz Show bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. 22 yıldır ekranlarda olan ve artık bir televizyon klasiğine dönüşen Beyaz Show'un bu akşam neden olmadığı, programın hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Beyaz Show 27 Nisan'da neden yok? İşte merak edilen detaylar…

    BEYAZ SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK?

    Cuma akşamlarının vazgeçilmez eğlencesi olan Beyaz Show'un bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümünün Kanal D'nin yayın akışında olmaması izleyicileri meraklandırdı. Kanal D'nin 27 Nisan tarihli yayın akışına göre Beyaz Show'un yayınlandığı saatlerde sevilen dizi İnsanlık Suçu ekranlarda olacak. İzleyiciler ise bu değişikliğin nedenini merak ediyor.

    Beyaz Show'un neden yayınlanmadığına ilişkin Kanal D ya da programın sunucusu Beyazıt Öztürk tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sevilen programın yeni bölümü muhtemelen haftaya cuma akşamı ekranlarda olacak.

    BEYAZ SHOW'DA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

    Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"da geçtiğimiz hafta ; Türk pop müziğinin sevilen sesi Deniz Seki, ünlü yazar Metin Hara, ünlü oyuncular Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ile Cumali Akgül, ünlü müzisyen Yankı Alper, sinemanın kral ve kraliçesi yarışmasının birincileri Aslı Can ve Can Altıntaş konuk olmuştu. Kahkahanın eksik olmadığı program izleyiciler tarafından oldukça beğenilmişti.

    Etiketler: Beyaz Show neden yok , SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri