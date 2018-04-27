Beyaz Show bu akşam neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kanal D ekranlarının efsanevi talk show programı Beyaz Show bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda yer almayacak. 22 yıldır ekranlarda olan ve artık bir televizyon klasiğine dönüşen Beyaz Show'un bu akşam neden olmadığı, programın hayranları tarafından merak ediliyor. Peki, Beyaz Show 27 Nisan'da neden yok? İşte merak edilen detaylar…

BEYAZ SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK?

Cuma akşamlarının vazgeçilmez eğlencesi olan Beyaz Show'un bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümünün Kanal D'nin yayın akışında olmaması izleyicileri meraklandırdı. Kanal D'nin 27 Nisan tarihli yayın akışına göre Beyaz Show'un yayınlandığı saatlerde sevilen dizi İnsanlık Suçu ekranlarda olacak. İzleyiciler ise bu değişikliğin nedenini merak ediyor.

Beyaz Show'un neden yayınlanmadığına ilişkin Kanal D ya da programın sunucusu Beyazıt Öztürk tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Sevilen programın yeni bölümü muhtemelen haftaya cuma akşamı ekranlarda olacak.

BEYAZ SHOW'DA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"da geçtiğimiz hafta ; Türk pop müziğinin sevilen sesi Deniz Seki, ünlü yazar Metin Hara, ünlü oyuncular Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul ile Cumali Akgül, ünlü müzisyen Yankı Alper, sinemanın kral ve kraliçesi yarışmasının birincileri Aslı Can ve Can Altıntaş konuk olmuştu. Kahkahanın eksik olmadığı program izleyiciler tarafından oldukça beğenilmişti.