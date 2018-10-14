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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.10.2018 - 20:13, Son Güncelleme:

Beyaz Saray’a nişanlı çağrısı

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Beyaz Saray’a nişanlı çağrısı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, New York Times gazetesine yazdığı makalede tüm dünyayı harekete geçmeye çağırdı. Cengiz, Trump’ın Beyaz Saray davetini de nişanlısının bulunmasına katkı sağlaması halinde kabul edeceğini yazdı.

İSTANBUL’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na 2 Ekim’de girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, New York Times gazetesi için bir makale kaleme aldı. Kaşıkçı konusunda sadece kınamaların yeterli olmayacağını söyleyen Cengiz, dünya kamuoyunu harekete geçmeye davet etti. Cengiz, “Cemal’i kaybettiysek sadece kınamak yetmez. Onu bizden alan insanlar, siyasi konumlarına bakılmaksızın sorumlu tutulmalı ve hukuki çerçevede cezalandırılmalıdır” çağrısında bulundu.

“Nişanlım yalnız bir vatanseverdi” başlığıyla yayımlanan makalede, Kaşıkçı’nın tüm dünyayı gezmesine rağmen en çok Suudi Arabistan’ı sevdiğini belirten Cengiz, şöyle devam etti: “Ancak kendi ülkesinde artık ona yer yoktu. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ı eleştiren fikir adamları ve aktivistlere yönelik baskılar nedeniyle iki valizini alıp Suudi Arabistan’dan kaçtı ama yine de Cemal vatanseverdi. İnsanlar onu muhalif olarak tanımladıklarında buna karşı çıkarak, ‘Ben kalemini kendi ülkesinin iyiliği için kullanan bağımsız bir gazeteciyim’ derdi. Suudi Arabistan’ı terk etti çünkü bu, önem verdiği konu ile görüşleri yazabilmesi ve konuşabilmesinin, ayrıca onurundan taviz vermeden çalışmasının tek yoluydu.”

Cengiz, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisini Beyaz Saray’a davetiyle ilgili de, Kaşıkçı’nın akıbetine ilişkin gerçekten katkı sağlaması durumunda kabul etmeyi düşünebileceğini söyledi. Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, Hatice Cengiz’i Beyaz Saray’a davet ettiğini duyurmuştu. Cengiz makalesini şu ifadelerle sonlandırdı: “Cemal zulme karşı sesini yükseltti ama Suudi Arabistan halkının özgürlük talebini kendi hayatı ile ödedi. Eğer öldüyse ki öyle olmadığını umuyorum, bugün, onun doğum gününde binlerce Cemal doğacaktır.”

DOĞUM GÜNÜNÜ PLANLAMIŞTIK

HATİCE Cengiz, 13 Ekim için Kaşıkçı ile birlikte doğum günü kutlaması planladıklarını da yazdı: “Onun için bir parti planlayıp, ona özlediği sevgi ve sıcaklığı gösteren en yakın arkadaşlarını davet etmiştim. Şimdi evlenmiş olacaktık... Onunla birlikte ben de kayboldum.”

 

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