Beyaz Saray açıkladı! Erdoğan ve Trump kritik görüşmede Kaşıkçı cinayetini konuştu
ABD'li yetkililer Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yetkililer iki liderin Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili görüştüklerini açıkladı.
Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 100. Yıl törenine katılmak üzere Elize Sarayı’na geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron karşıladı.
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