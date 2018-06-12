Beyaz önlükleri çıkarıp siyah giydiler

Sağlık sorunlarının şiddete başvurularak çözülemeyeceğini belirten AHEF Başkanı Dr. Akif Emre Eker, “Her 4 sağlık çalışanından 3’ü hayatının bir döneminde sözel ya da fiziksel şiddete maruz kalıyor. Şiddeti uygulayanların ise yüzde 90’dan fazlası salınıyor. Bu da bizi çok üzüyor. Etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkana kadar eylemlerimize devam edeceğiz” dedi.

En son geçtiğimiz hafta Antalya’da görevli aile hekimi K.Ö.’nün hastasının usulsüz sağlık raporu talebini geri çevirmesi üzerine şiddete uğradığını hatırlatan Dr. Eker, “Sağlıkta şiddetin fark edilmesini istiyoruz. Bu yüzden beyaz önlüklerimizi çakırdık, siyahlar giydik. Karalar bağladık. Siyah matem ve üzüntünün rengidir. İnsana karamsarlık duygusu verir. Tıpkı her şiddet vakasından sonra yaşadığımız, hissettiğimiz gibi” dedi.