Beyaz minibüs çocukların kâbusu oldu

AĞRI’da15 Haziran'dan beri jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK'lar ve Gönüllüler tarafından oluşturulan ekiplerin, eğitimli köpekler ve drone eşliğinde aradığı Leyla Aydemir, bulunamadı. Küçük kızın babası Nihat Aydemir, kızının aynı gün köyde görüldüğü belirtilen beyaz renkli minibüstekiler tarafından kaçırıldığını öne sürerek şöyle konuştu:

‘BENİM ÇOCUĞUMU O MİNİBÜS GÖTÜRDÜ’

“Arıyoruz ama benim çocuğum burada değil. Benim çocuğumu o beyaz minibüs götürdü. Camı kırık bir transit minibüs içinde biri bayan, biri kirli sakallı 2 kişi, bayram sabahı bu bölgeye gelmiş. Sabahın erken saatlerinde çocuklara şeker dağıtıyor. Ne yaptıysa bu araçtakiler yaptı. İçinde bir çocuk varmış ama benim de çocuğum varmış. Bu adam çocuklara, ‘Size şeker verelim, arabaya binin, bize bakkalın yerini gösterin’ demiş.”

Bezirhane köyüne yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta olan Özbaşı köyü sakinleri de beyaz bir minibüsün köye geldiğini ve çocuklara şeker dağıtmak istediğini söyledi. Köylülerden Cesim Elmas, "Çocuklar meydanda top oynuyordu. Oğlum Burak koşarak eve geldi ve bana beyaz minibüsteki iki kişinin yanlarına gelip, size şeker verelim dediğini ve kendilerinin de korkup kaçtığını söyledi. Ben başta inanmadım. Ama Leyla'nın olayından sonra inandım. Kaçırılan benim çocuğum da olabilirdi" diye konuştu.

‘BİZ KORKUP KAÇTIK’

Elmas'ın 8 yaşındaki oğlu ise "Biz top oynarken beyaz minibüs yanımıza gelip durdu ve içinde iki kişi vardı. Gelin size şeker verelim dediler. Biz korkup kaçınca onlar da köyden uzaklaştı. Şimdi beyaz bir minibüs gördük mü hepimiz kaçıyoruz" dedi.