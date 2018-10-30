‘Beyaz Kod’a tutuklama

AK Parti milletvekillerince verilen ve bu hafta Meclis Sağlık Komisyonu’nda görüşülecek olan teklifte sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için yeni düzenlemelere yer verildi. Buna göre, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı, görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalandıktan sonra gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına mevcutlu sevk edilecek. Savcı gerekli adli işlemleri tamamladıktan sonra şüpheliyi, koşulları bulunması halinde tutuklanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edebilecek. Bu düzenlemeler, özel sağlık kurumu çalışanları için de geçerli olacak.

İFADELERİ ALINIP BIRAKILIYORDU

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifle sağlık çalışanlarına şiddeti önlemeye yönelik düzenlemenin getirildiğini ifade etti. Muş, “Eskiden bir olay olduğu zaman bununla alakalı karakolda ifade alınıp kişiler bırakılabiliyordu. Şimdi bir olay olduğu zaman bununla alakalı ifadeler hastanelerde alınacak ve buradaki polis mutlaka şüphelileri ya da olaya karışanları savcılığa sevk edecek. Başsavcılık bırakılıp ya da mahkemeye sevkle ilgili kısmına karar verecek” diye konuştu.

SINIRLI İSTİHDAM

Teklifte, ‘terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği veya iltisakı, irtibatı, olduğu değerlendirilerek kamu görevinden çıkarılan veya güvenlik soruşturması sonucuna göre kamu görevine alınmayan tabipler ve diş tabipleri’ sadece SGK’yla sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında veya muayenehanede çalışabilecek. Bu kişilerin düzenledikleri raporlar dikkate alınmayacak.

BEYAZ PAKET ZORUNLU OLACAK

Teklifteki diğer düzenlemeler şöyle:

Tütün ürünleri paketleri ve nargile şişelerinin üzerine, yazılı uyarı veya mesajların konulacağı alan yüzde 65’ten yüzde 85’e çıkarılacak. Tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller aynı olacak.

Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri, markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı şekilde tasarlanan düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilecek.

Marka, paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5’ini aşmayacak şekilde yazılacak. Paketlerin üzerine markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri konulamayacak. Düzenleme için geçiş süreci yedi ay olacak.

Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, kliplerde, reklam ve filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda, internet, topluma açık olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek. Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak. Tütün ürünleri kapalı dolaplarda, kişilerin ulaşamayacağı ve göremeyeceği şekilde satışa sunulacak.

ORGAN NAKLİNE YENİ KURAL

Yaşayan kişilerden organ nakline de yeni kurallar getiriliyor. Organ nakli, alıcının en az iki yıldan beri evli olduğu eşi ile dördüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından yapılabilecek. Bunun dışındaki kişilerden organ nakillerinin etik açıdan değerlendirilmesi için Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonları kurulacak. Kurulun kararlarına itirazlar, Ulusal Organ Nakli Etik Kurulu’na yapılacak.

Sağlık Bakanlığı’ndan izin almadan sağlık beyanı ile televizyonda ürün veya ilaç satışı yapmak isteyenlere 300 bin liraya kadar para cezası verilecek

Kanuna aykırı şekilde embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, aşılayan, saklayan, nakleden, alım ve satımını yapanlara 5 yıla kadar hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.

Türk Eczacıları Birliği’nin yanında SGK ve Sağlık Bakanlığı’nca uygun görülen kurum ve kuruluşlar da şahsi kullanım için yurtdışından ilaç temin edilebilecek.

HÜRRİYET DOKTORLARIN ÇIĞLIĞINI DUYURDU

HÜRRİYET pazar günkü ‘Ses Ver’ sayfasında yayımlanan Mesude Erşan imzalı ‘Doktorun Çığlığı/ Beyaz Kod’ başlıklı haberiyle sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekmiş ve hekimlerin ‘Yasa acilen çıksın’ talebini gündeme getirmişti. ‘Beyaz Kod’ sağlık çalışanlarının şiddete uğradıklarında kullandıkları bir hat. Son altı yılda bu kodla 80 binin üzerinde saldırı bildirildi. Resmi verilere göre günde 30 sağlık çalışanı sözlü veya fiziksel şiddete uğruyor. Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu üyesi Doç. Dr. Başak Bayram’ın acil servislerde görev yapan 713 hekimle yaptığı araştırmaya göre, hekimlerin yüzde 78’i son bir yıl içinde şiddete maruz kaldı. Yüzde 66’sı son bir yıl içinde birden fazla şiddet olayı yaşadı. Hekimler Şiddete Karşı Birleşiyor Platformu’nun 880 hekim ile yaptığı araştırma da yüzde 71.4’ü fiziksel şiddete uğradığını ortaya koydu.