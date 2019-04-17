Beyaz Eylem günü
Sağlık çalışanları bugün, Dr. Ersin Kalay’ın öldürülme yıldönümü olan 17 Nisan’ın “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” ilan edilmesi için ‘Beyaz Eylem’ yapacak. Tüm sağlık kurumlarında sabah 08.00-08.30 saatleri arasında kaybedilen sağlık çalışanları için 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.
Saat 12.30’da tabip odaları tarafından belirlenecek sağlık kurumları ya da sağlık müdürlükleri önünde ise basın açıklaması yapılacak. Saat 18.00-20.00 arasında bütün illerde fenerlerle “Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasasını Arıyorum!” nöbetleri gerçekleştirilecek.
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Dr. Ersin Arslan’ın 17 Nisan 2012 tarihinde bir hasta yakını tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak şunları söyledi: “TTB’nin tüm çabalarına, katkılarına rağmen sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik ciddi bir adım atılmadı. Ve bu nedenle Arslan dışında Dr. Kamil Furtun, Dr. Aynur Dağdemir ve Dr. Fikret Hacıosman da görevleri başında öldürüldüler. Sağlık kurumları basıldı, kimimiz onlarca hasta yakınının saldırısına maruz kalıp yoğun bakımlara düştü, birçoğu ölümden kıl payı döndü” dedi.
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