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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
15.11.2019 - 12:35, Son Güncelleme:

'Beyaz eşya' çetesine şok operasyon!

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
'Beyaz eşya' çetesine şok operasyon!

İstanbul’da, bir çete internete yetkili beyaz eşya servisi reklamları verdi. Reklamlardaki 444’lü numaraları arayan kişilerin evlerine giden çete üyeleri tamir etme vaadiyle beyaz eşyaları evlerden aldı. Alınan beyaz eşyalar satıldı. 100’den fazla kişiyi 500 bin TL dolandıran 30 kişilik çete düzenlenen operasyonla çökertildi. Türkiye’de yetkili servis görünümüyle vurgun yapan kişilere ilk kez organize suç örgütü suçlamasıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

'Apo' lakaplı Devran T. ve Halo lakaplı Ali R.S, aralarında daha önce yetkili servislerde çalışan kişilerin de bulunduğu bir çete kurdu. Çete, 444’lü numaralar kullanarak internete beyaz eşya yetkili servis reklamları verdi. Google’a para ödemesi yaparak reklamlarını üst sıralara taşıdı.

Bu numaraları arayan vatandaşların evlerine sahte servis araçlarıyla çete üyeleri gönderildi.

Evlere giden çete üyeleri, “Arıza ancak merkezde çözülür, bu makineyi götürmemiz lazım” diyerek, beyaz eşyaları çetenin depolarına götürdü.

Eski model beyaz eşya ile karşılaşıldığında ise, “Bunun beyni bozulmuş, 500 TL verin beyin getirelim takalım” denilerek alınan paralarla evlerden ayrılındı. Arızalı beyaz eşyalarından haber alamayan vatandaşlar aradıkları numaralara bir daha ulaşamadı.

Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar ilgili savcılıklara suç duyurusunda bulundu. Suç duyuruları üzerine Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. 6 ay süren teknik ve fiziki takipte çete üyeleri tek tek belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından çeteye eş zamanlı operasyon başlatıldı. Devran T. ve Ali R.S’nin de arasında bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişinin Samsun’da yakalanarak İstanbul’a getirildiği bildirilirken, çetenin 100’den fazla kişiyi 500 bin TL dolandırdığı belirlendi.

Polis ekipleri, çetenin İstanbul’da beyaz eşyaları gizlediği 2 depoyu bastı. Depolarda çok sayıda beyaz eşya bulundu.

Çetenin evlere gittiği servis aracı görünümlü araçlara da el konuldu. Gözaltına alınan 30 kişinin Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Türkiye’de ilk kez yetkili servis görünümüyle vurgun yapan kişilere organize suç örgütü suçlamasıyla operasyon düzenlendiği bildirildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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