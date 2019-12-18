Beton blok taşıyan çekici devrildi: 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Hızlı tren inşaatı için traves beton blokları taşıyan Suat Aysoy (39) yönetimindeki 06 FG 4607 plakalı çekici, raydan çıkması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklenerek devrildi.

Kazada sürücü Suat Aysoy ve işçilerden Vasfi Cihan (37) ile İbrahim Yılmaz (40) çekici içinde sıkışarak yaralandı. Yaralılar, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.