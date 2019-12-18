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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE (DHA)
18.12.2019 - 12:05, Son Güncelleme:

Beton blok taşıyan çekici devrildi: 3 yaralı

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Beton blok taşıyan çekici devrildi: 3 yaralı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde beton blokları taşıyan çekicinin raydan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde meydana geldi. Hızlı tren inşaatı için traves beton blokları taşıyan Suat Aysoy (39) yönetimindeki 06 FG 4607 plakalı çekici, raydan çıkması sonucu yaklaşık 50 metre sürüklenerek devrildi.

Kazada sürücü Suat Aysoy ve işçilerden Vasfi Cihan (37) ile İbrahim Yılmaz (40) çekici içinde sıkışarak yaralandı. Yaralılar, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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